Луис Инасио Лула да Силва пока остаётся дома. Журналисты, наблюдавшие за тем, как политик возвращался с заседания суда, заметили в здании ещё одного экс-президента, Дилму Руссеф, отстранённую от власти в результате импичмента, также вызванного коррупционным скандалом.
Дело Лулы: «Попрание конституции»
Дело Лулы: «Попрание конституции»
Мнение Верховного суда по делу Лулы да Силвы после десятичасового заседания разделилось поровну; решающий голос подала председатель инстанции.
Сторонники обвиняемого назвали решение «попранием конституции» и «актом насилия». Они утверждают, что арест популярного политика лишь углубит раскол в обществе.
В руководстве Партии трудящихся, одним из сопредседателей которой является Лула, заявили, что продолжат поддерживать его кандидатуру — «на улицах и во всех инстанциях».
Сам Лула утверждал, что готов баллотироваться вопреки решению суда; однако в случае обвинительного приговора государственные должности для него будут закрыты.