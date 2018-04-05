В отношении экс-президента Бразилии Лулы да Силвы возбуждено несколько дел. До суда дошло только дело о коррупции. Но именно этот процесс и вынесенный по делу приговор может помешать Да Силве баллотироваться на президентских выборах, намеченных на осень этого года. Почему - объясняет Жозе Эдуарду Кардозу, экс-министр юстиции и бывший адвокат экс-президента Бразилии Дилмы Русеф:
Бразилия: Лула да Силва сходит с дистанции?
Бразилия: Лула да Силва сходит с дистанции?
"Согласно законодательству Бразилии, человек, осужденный за коррупцию судом второй инстанции, теряет право занимать выборные должности. Исключение составляют случаи, когда Верховный суд дает добро на участие такого человека в выборах".
Вступление приговора в силу не позволит Луле да Силве выдвинуться в президенты. До 15 августа претенденты на высший пост в государстве должны официально зарегистрировать свои кандидатуры. Выборы пройдут в октябре.