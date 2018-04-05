Бразилия: Лула да Силва сходит с дистанции?

В отношении экс-президента Бразилии Лулы да Силвы возбуждено несколько дел. До суда дошло только дело о коррупции. Но именно этот процесс и вынесенный по делу приговор может помешать Да Силве баллотироваться на президентских выборах, намеченных на осень этого года. Почему - объясняет Жозе Эдуарду Кардозу, экс-министр юстиции и бывший адвокат экс-президента Бразилии Дилмы Русеф: