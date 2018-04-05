Предстоящий арест Лулы да Силвы взбудоражил общественное мнение Бразилии. В среду Верховный суд страны постановил, что бывший президент может быть помещен под стражу по делу о коррупции.
Бразилия: выборы пройдут без Лулы
Бразилия: выборы пройдут без Лулы
Сам да Силва от комментариев пока воздерживается и не спешит разговаривать с журналистами. Однако его имя на передовицах всех национальных газет, ведь теперь политик не сможет принять участие в грядущих выборах.
Несмотря на все обвинения, Лула да Силва, которому грозит 12 лет тюремного заключения, остается одним из наиболее популярных политиков в Бразилии, особенно среди малообеспеченных слоев населения.
По данным соцопросов, 72-летний политик мог бы получить 35% голосов в первом же туре предстоящих осенью президентских выборов в стране.