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Брюссельское бюро

Иммиграция и венгерские выборы. Нормализация с Польшей

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Иммиграция и венгерские выборы. Нормализация с Польшей

Иммиграция и венгерские выборы. Нормализация с Польшей
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В этом обзоре “Вкратце из Брюсселя”:

Венгерское правительство обещало не впускать мигрантов и отвергало навязанную Евросоюзом квоту на приём беженцев. Других тем в предвыборной кампании перед воскресным голосованием почти не заметно.

Лидер правящей в Польше партии “Право и справедливость” Ярослав Качиньский заявил, что вероятность скорой нормализации отношений с Евросоюзом составляет 80 проц. Брюссель, недовольный судебной реформой Варшавы, может урезать ей помощь из общего бюджета.