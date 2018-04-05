В этом обзоре “Вкратце из Брюсселя”:
Иммиграция и венгерские выборы. Нормализация с Польшей
Иммиграция и венгерские выборы. Нормализация с Польшей
Венгерское правительство обещало не впускать мигрантов и отвергало навязанную Евросоюзом квоту на приём беженцев. Других тем в предвыборной кампании перед воскресным голосованием почти не заметно.
Лидер правящей в Польше партии “Право и справедливость” Ярослав Качиньский заявил, что вероятность скорой нормализации отношений с Евросоюзом составляет 80 проц. Брюссель, недовольный судебной реформой Варшавы, может урезать ей помощь из общего бюджета.