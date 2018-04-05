На уме у венгерского избирателя - иммиграция

"Стоп" стало главным словом наглядной агитации в преддверии воскресных выборов в Венгрии. "Не впустим поток беженцев!", "остановим Сороса!", то есть гуманитарую деятельность венгерско-американского бизнесмена. Видны выпады в адрес Брюсселя, который навязывает Будапешту квоту на приём иностранцев, носителей чуждых культур и религий. С начала миграционного кризиса подобные лозунги взяла на вооружение правящая партия «Фидес», оттеснив крайне-правую партию "Йоббик" в центр политического спектра.