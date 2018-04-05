"Стоп" стало главным словом наглядной агитации в преддверии воскресных выборов в Венгрии. "Не впустим поток беженцев!", "остановим Сороса!", то есть гуманитарую деятельность венгерско-американского бизнесмена. Видны выпады в адрес Брюсселя, который навязывает Будапешту квоту на приём иностранцев, носителей чуждых культур и религий. С начала миграционного кризиса подобные лозунги взяла на вооружение правящая партия «Фидес», оттеснив крайне-правую партию "Йоббик" в центр политического спектра.
На уме у венгерского избирателя - иммиграция
На уме у венгерского избирателя - иммиграция
«То, что представляет собой сегодня "Йоббик", - говорит кандидат от этой парти Габор Вона, - больше похоже на старый «Фидес», а нынешний «Фидес» совсем как старый "Йоббик". Они поменялись местами».
Обещания правительства обуздать миграцию и подобные призывы популистов обернулись созданием лагерей для желающих перебраться в Венгрии и укреплением границы. Такие меры поддержала и часть социалистов. Других тем в предвыборной кампании почти не заметно.
«Оппозиция расколота, критика в адрес властей разрозненна, - говорит будапештский политолог Балаш Бёчкаи. - Зато антимиграционная риторика правительства обеспечивает ему достаточно широкую базу в условия высокой ксенофробии.»
Заручившись поддержкой венгров, премьер-министр Виктор Орбан, призывает Европу "не терять свою христианскую идентичность" под натиском прибывающих мусульман.