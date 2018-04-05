Выборы в Венгрии: всё решит явка

Венгерской правящей партии «Фидес» прогнозируют очередную победу на выборах. Об этом свидетельствуют данные соцопросов, согласно которым она может получить вдвое больше голосов, чем её основной конкурент — партия «Йоббик». Многое будет зависеть от того, смогут ли оппозиционеры организовать своих сторонников, — говорят политологи.