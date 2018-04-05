Венгерской правящей партии «Фидес» прогнозируют очередную победу на выборах. Об этом свидетельствуют данные соцопросов, согласно которым она может получить вдвое больше голосов, чем её основной конкурент — партия «Йоббик». Многое будет зависеть от того, смогут ли оппозиционеры организовать своих сторонников, — говорят политологи.
Выборы в Венгрии: всё решит явка
Выборы в Венгрии: всё решит явка
По словам основателя Института имени Завца Тибр Завца, «новая избирательная система слишком сложна для них, большинство не понимает, зачем нужно голосовать против своей партии, за чужих кандидатов».
Правая партия «Йоббик» за последние месяцы добилась заметного роста рейтинга, прежде всего в деревне. Это связано не только с тем, что людей тревожит миграционный кризис, — объясняют в институте Political Capital. Важную роль сыграли экономические проблемы, в частности, рост нищеты.
Безоговорочную победу премьера Виктора Орбана прогнозируют при обычной явке — если она будет рекордной, у оппозиции появится шанс даже на смену баланса сил. Впрочем, как отмечает корреспондент «Евроньюс» Анна Флори, данные экспертов неутешительны для противников «Фидес». Они показывают, что «расколотая оппозиция, да ещё и в такой избирательной системе, не способна сменить правительство».
Всеобщие выборы в Венгрии пройдут в воскресенье 8 апреля.