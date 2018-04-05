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Сотрудники Google не хотят работать на Пентагон

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Сотрудники Google не хотят работать на Пентагон

Сотрудники Google не хотят работать на Пентагон
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Новый скандал в Силиконовой долине. Сотрудники Google заявляют, что не хотят участвовать в исследованиях для Пентагона. Соответствующее коллективное письмо подписали более 3 тысяч

работников американского IT-гиганта.

"Google не должен заниматься военным бизнесом", - написали в своем обращении сотрудники компании, в том числе ряд ведущих инженеров.

Речь идет о военной программе Project Maven по разработке искусственного интеллекта (ИИ) для боевых дронов, чтобы повысить точность их наведения на цели.

О том, что Пентагон обратился в Гугл с предложением о сотрудничестве, американские СМИ сообщили в начале марта. Это известие сразу же вызвало серьезный резонанс в Силиконовой долине.

Напомним, что еще минувшей осенью глава совета директоров Гугл Эрик Шмидт отмечал, что в исследовательских кругах идут серьезные дебаты об этической стороне проблемы и о том, должен ли искусственный интеллект применяться для военных целей.

Дополнительные источники • NZ Times, Gizmodo