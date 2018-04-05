Главный вербовщик "Исламского государства" в Германии Абу Валаа останется под стражей. Верховный федеральный суд города Целле принял данное решение ввиду высокой степени риска его побега. Процесс проходит при соблюдении повышенных мер безопасности.
"Безликий проповедник" останется под стражей
"Безликий проповедник" останется под стражей
34-летний "безликий проповедник" и еще четыре подозреваемых обвиняются в пропаганде радикальных исламистских идей в ФРГ и организации поездок джихадистов в Сирию и Ирак.
В то же время, сторона защиты считает доказательства их вины недостаточно вескими: в их основе лежат, главным образом, показания одного свидетеля.
Окончательное решение по делу будет вынесено до конца августа.