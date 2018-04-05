Срочная новость

Срочная новость

Германия

"Безликий проповедник" останется под стражей

Сейчас воспроизводится:

"Безликий проповедник" останется под стражей

"Безликий проповедник" останется под стражей
Размер текста Aa Aa

Главный вербовщик "Исламского государства" в Германии Абу Валаа останется под стражей. Верховный федеральный суд города Целле принял данное решение ввиду высокой степени риска его побега. Процесс проходит при соблюдении повышенных мер безопасности.

34-летний "безликий проповедник" и еще четыре подозреваемых обвиняются в пропаганде радикальных исламистских идей в ФРГ и организации поездок джихадистов в Сирию и Ирак.

В то же время, сторона защиты считает доказательства их вины недостаточно вескими: в их основе лежат, главным образом, показания одного свидетеля.

Окончательное решение по делу будет вынесено до конца августа.

Больше по теме