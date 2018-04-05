Железнодорожный хаос в Париже

Пассажиры берут "штурмом" пригородный поезд на Лионском вокзале в центре Парижа. Таков первый день забастовки французских железнодорожников, которая продлится ближайшие три месяца. Во вторник 3 апреля на работу не вышли 48% работников SNCF и около 77% машинистов. В результате были отменены большинство поездов: пассажиры могли рассчитывать не более чем на 50% городских электричек RER, лишь на 13% региональных электропоездов TER, 12% высокоскоростных экспрессов TGV, которые обеспечивают сообщение, в первую очередь, крупных городов Франции, а также на 6% междугородных рейсов Intercite. На вокзалах царили хаос и давка. Это отразилось и на работе другого общественного транспорта и ситуации на дорогах: вокруг Парижа образовались 400-километровые пробки.