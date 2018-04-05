Кардозу о коррупции в Бразилии

Фернанду Энрики Кардозу - социолог и первый президент Бразилии, который был переизбран на второй срок. В эксклюзивном интервью каналу "Евроньюс" он рассказал о коррупции в его стране и о том, как общество пытается с ней бороться.

- Традиционно коррупция строится на сети взаимных услуг и обязательств. Как раз такая система лежит в основе некоторых недавно открытых уголовных дел, - говорит Кардозу. - Но в последнее время мы наблюдаем важные перемены: коррупция стала фундаментом власти политических партий. Наши госкомпании передают заказы частными предприятиями - зачастую, по завышенным ценам. Впоследствии частные структуры "возвращают" часть этих денег политическим партиям. Ведь правительство за тем и поставило во главе этих компаний своих людей... Такова основная масса коррупционных схем сегодня.

- И не только в Бразилии, - отмечает корреспондент "Евроньюс" Марко Лемос.

- Да, подобные схемы характерны не только Бразилии, - соглашается бывший президент. - И у нас система не застаивается, а продолжает развиваться. Но страна, наконец, начала реагировать на происходящее. Расследование под кодовым названием "Автомойка" - важное тому доказательство. Бразильское правосудие намерено положить конец коррупции, убедить население, что борьба приносит свои плоды. Наверное, впервые в истории страны столько влиятельных и богатых людей сидят в тюрьме. Уголовные дела и расследования демонстрируют, прежде всего, решительный настрой самого общества. Их влияние на политическую и финансовую элиту страны огромно.

По словам экс-президента, Бразилия - не первая страна, которая решилась на подобные меры. Похожий процесс был и в Италии.

- Как-то я пошутил: быть президентом опасно, велика вероятность окончить свои дни за решеткой, - говорит социолог. - Раньше все было совсем не так. Но сколько бывших президентов стран Латинской Америки в тюрьме сегодня?