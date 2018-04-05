Марк Цукерберг: "Это моя ошибка"

Facebook вводит новые ограничения на доступ приложений к личной информации пользователей. Глава компании Марк Цукерберг признает ошибки. Facebook оказался в центре скандала после того, как стало известно, что британской фирме Cambridge Analytica, занимающейся продвижением направленной политической рекламы, удалось собрать данные десятков миллионов пользователей соцсети.

Марк Цукерберг, гендиректор Facebook:

"Теперь очевидно, что мы сделали недостаточно. Мы не сосредоточились на том, чтобы предотвратить возможные злоупотребления и не обдумали со всех сторон то, как люди могут программные средства, чтобы причинить вред. Это касается фейковых новостей, иностранного вмешательства в выборы, оскорбительных высказываний, не говоря уже о разработчиках и защите данных. Мы были не слишком дальновидны в оценке нашей ответственности. И это было серьезной ошибкой. Моей ошибкой."

11 апреля глава Facebook даст показания в Конгрессе США .

Дэвид Хамильтон, эксперт:

"Цукерберг вне всякого сомнения столкнется со множеством вопросов по поводу скандала вокруг утечки данных пользователей сети. Как такое произошло? Почему Facebook не подумал о хранении данных? Достаточно ли мер, принятых компанией на сегодняшний день? Могут ли пользователи чувствовать, что их данные теперь защищены?"

В минувшую среду технический директор Facebook сообщил, что компании Cambridge Analytica могли попасть личные даннве не 50 миллионов пользователей Facebook, как предполагалось ранее, 87 миллионов, большинство из которых - американцы.