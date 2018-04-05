Срочная новость

Срочная новость

Спорт

"Реал" отмечен наградой "Футбола для дружбы"

Сейчас воспроизводится:

"Реал" отмечен наградой "Футбола для дружбы"

"Реал" отмечен наградой "Футбола для дружбы"
Размер текста Aa Aa

Испанский футбольный клуб "Реал" (Мадрид) на своем знаменитом стадионе "Сантьяго Бернабеу" получил награду международной детской социальной программы "Футбол для дружбы" - Кубок "Девяти ценностей". Юные послы проекта вручили его вице-президенту фонда "Реала" Энрике Санчесу.

Международная детская социальная программа "Футбол для дружбы" реализуется российским энергетическим гигантом "Газпромом" с 2013 года. Кубок "Девяти Ценностей" изображает юного футболиста, который держит в руках нашу планету.

Эммеке Хеншен, посол программы "Футбол для дружбы" из Нидерландов:

"Это Кубок "Девяти ценностей" особенно важен там, где нет равенства, мира или где люди страдают от проблем со здоровьем. А этот турнир придает радость жизни и делает всех нас сильнее".

Накануне в Турине послы программы встретились с Председателем совета директоров ПАО "Газпром" Виктором Зубковым. Там и был подписан Диплом о вручении Кубка "Девяти ценностей" "Реалу". В мероприятии также принял участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Италии Сергей Разов. Виктор Зубков пояснил, что в этом году число стран-участниц программы как никогда высоко.

Председатель Совета директоров ПАО "Газпром" Виктор Зубков:

"В этом году аудитория нашего детского чемпионата очень большая. Будет 32 команды из 211 стран и регионов, и мальчики и девочки 12-ти лет. Это очень важно, что играют в одной команде дети из разных стран, между которыми даже могут быть не очень хорошие политические отношения, а дети дружат, дети играют".

Ежегодно Кубок "Девяти ценностей" вручается за наибольшую приверженность ценностям программы "Футбол для дружбы" - дружбе, равенству, справедливости, здоровью, миру, преданности, победе, традициям и чести.

Финальные соревнования 6 сезона пройдут этим летом в Москве и будут приурочены к Чемпионату мира по футболу.