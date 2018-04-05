"Реал" отмечен наградой "Футбола для дружбы"

Международная детская социальная программа "Футбол для дружбы" реализуется российским энергетическим гигантом "Газпромом" с 2013 года. Кубок "Девяти Ценностей" изображает юного футболиста, который держит в руках нашу планету.

Эммеке Хеншен, посол программы "Футбол для дружбы" из Нидерландов:

"Это Кубок "Девяти ценностей" особенно важен там, где нет равенства, мира или где люди страдают от проблем со здоровьем. А этот турнир придает радость жизни и делает всех нас сильнее".

Накануне в Турине послы программы встретились с Председателем совета директоров ПАО "Газпром" Виктором Зубковым. Там и был подписан Диплом о вручении Кубка "Девяти ценностей" "Реалу". В мероприятии также принял участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Италии Сергей Разов. Виктор Зубков пояснил, что в этом году число стран-участниц программы как никогда высоко.

Председатель Совета директоров ПАО "Газпром" Виктор Зубков:

"В этом году аудитория нашего детского чемпионата очень большая. Будет 32 команды из 211 стран и регионов, и мальчики и девочки 12-ти лет. Это очень важно, что играют в одной команде дети из разных стран, между которыми даже могут быть не очень хорошие политические отношения, а дети дружат, дети играют".

Ежегодно Кубок "Девяти ценностей" вручается за наибольшую приверженность ценностям программы "Футбол для дружбы" - дружбе, равенству, справедливости, здоровью, миру, преданности, победе, традициям и чести.

Финальные соревнования 6 сезона пройдут этим летом в Москве и будут приурочены к Чемпионату мира по футболу.