Лидер правящей в Польше партии "Право и справедливость" заявил, что вероятность скорой нормализации отношений с Евросоюзом составляет 80 проц. ЕС недоволен прежде всего судебной реформой в Польше. Ярослав Качиньский сказал в интервью "Газете Польской": «Мы планируем осуществить перемены, согласованные нами ранее с Еврокомиссией. Важно вернуться к нормальной ситуации".
Польша и ЕС заторопились с нормализацией отношений
Польша и ЕС заторопились с нормализацией отношений
В Еврокомиссии заявляли, что за последние два года в Польше приняли 13 законов, которые позволяют исполнительной и законодательной ветвям власти вмешиваться в работу судов.
1 марта Европарламент одобрил резолюцию о возбуждении против Польши дисциплинарной процедуры. Она может привести к так называемому «ядерному варианту», при котором страну, рискующую серьёзно нарушить принципы ЕС, временно лишают права голоса в Евросовете.
20 марта истёк трехмесячный срок, данный Польше на восстановление верховенства закона.
На следующей неделе первый вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс отправится в Варшаву, чтобы предотвратить применение против неё санкционной статьи 7-ой союзного Договора.
Эту меру, требующую полного единогласия, может заблокировать Венгрия, против которой выдвинуты подобные же обвинения.
Польша уведомила Еврокомиссиию о разработке попровок к судебной реформе. Варшаву заставило поторопиться приближающееся начало дебатов о долгосрочном бюджете ЕС до 2021 года. В нём может возникнуть брешь в связи с потере британского взноса. Под сокращение могут попать ассигнования на помощь отдельным восточноевропейским странам. При этом будет учитываться их приверженность общим нормам и правилам.