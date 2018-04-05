Ледяной пейзаж Улюнгура

Великолепное зрелище можно наблюдать в начале апреля на озере Улюнгур в северо-западном Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. В то время, как во многие регионы страны уже давно пришла весна, на фоне сильного ветра на поверхности водоема сформировались причудливые ледяные фигуры. Некоторые из них достигали по высоте 10 метров. Редкий по красоте пейзаж уже привлек сюда фотографов и других любителей природы со всей страны. Особой популярностью у них пользуется вид озера при свете заходящего солнца, когда лучи превращают лед в настоящие кристаллы. Улюнгур площадью более 1 тыс. кв. км - одно из 10 крупнейших в Китае пресноводных озер.