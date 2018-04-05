Лига чемпионов: "Ливерпуль" и "Барса" впереди

"Ливерпуль" на своем поле разгромил "Манчестер Сити" со счетом 3:0. Домашнюю победу прокомментировал Главный тренер "красных" Юрген Клопп.

"Я никогда не жду от своей команды идеальной игры. Я только рассчитываю, что она будет бороться. И сегодня она боролась. Победа со счетом 3-0 лучше поражения. Но все же игра была не решающей", - отметил Клопп.

Ответный матч состоится 10 апреля в Манчестере.

"Наверное, в этом помещении есть только один человек, который верит, что мы прорвемся - и он сейчас говорит с вами. Завтра мы вновь поверим в свои силы. Мы сделаем все возможное для победы, когда вновь выйдем на поле через пять дней", - заявил тренер клуба "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола

В тот же день "Барселона" на своем поле уверенно обыграла "Рому" со счетом 4:1. Причем дважды итальянцы отправили мяч в собственные ворота.

"У "Барселоны" великолепная команда. Но думаю, что в этом матче ей немного помогли и рефери. В частности, своими решениями относительно окончательного счета. Каталонцы сильны, мы же сделали немало ошибок, чем упростили их задачу. Такого при игре против "Барселоны" позволять себе нельзя", - говорит главный тренер "Ромы" Эусебио Ди Франческо.