71-й Каннский кинофестиваль откроет психологический триллер с Пенелопой Крус и Хавьером Бардемом в главных ролях. Картина иранского режиссера Асгара Фархади "Все знают" - лишь второй фильм на испанском языке, который удостоился подобной чести. Только однажды в 2004 году фестиваль стартовал с драмы Педро Альмодовара "Дурное воспитание".
Крус и Бардем откроют Каннский кинофестиваль
Крус и Бардем откроют Каннский кинофестиваль
В новом триллере рассказывается история Лауры. Вместе с семьей она возвращается из Буэнос-Айреса в родную испанскую деревушку. Здесь череда неожиданных событий полностью изменит жизнь главных героев.
На написание сценария и съемки фильма двукратного обладателя "Оскара" Фархади вдохновила его собственная поездка по югу Испании тринадцать лет назад.
В этом году Каннский кинофестиваль пройдет с 8 по 19 мая 2018 года.