Стрельба в штаб-квартире YouTube

В штаб-квартире YouTube в г. Сан-Бруно к югу от Сан-Франциско в Калифорнии произошла стрельба. Сразу после получения сообщения о стрельбе полиция оцепила здание и приступила к "активным действиям". Полиция сообщила, что всего от стрельбы злоумышленника пострадали как минимум три человека. Раненые были госпитализированы. Их жизни ничего не угрожает.