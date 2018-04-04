В штаб-квартире YouTube в г. Сан-Бруно к югу от Сан-Франциско в Калифорнии произошла стрельба. Сразу после получения сообщения о стрельбе полиция оцепила здание и приступила к "активным действиям". Полиция сообщила, что всего от стрельбы злоумышленника пострадали как минимум три человека. Раненые были госпитализированы. Их жизни ничего не угрожает.
Стрельба в штаб-квартире YouTube
Стрельба в штаб-квартире YouTube
Прибыв в здание YouTube полицейские застали хаос и панику, возникшие в результате стрельбы. Люди выходили из штаб-квартиры с поднятыми руками. Полицейское дознание на месте преступления продолжается.
По предварительным данным стрельбу открыла женщина, которая после совершения преступления, вероятно, покончила собой. Мотивы стрелявшей пока неизвестны.
Новый случай стрельбы по людям в публичном месте может еще больше обострить полемику о свободной продаже оружия в США. В прошлом месяце руководство Youtube заявило, что оно будет блокировать видеоролики рекламирующие использование оружия.