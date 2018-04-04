Агдам обвиняла YouTube в "дискриминации"

Установлена личность напавшей на штаб-квартиру YouTube в Калифорнии. Ею оказалась 39-летняя американка иранского происхождения Насим Агдам. Женщина вела собственный видеоблог и обвиняла сервис в дискриминации: по ее словам, YouTube неоднократно скрывал ее посты от пользователей и недостаточно ей платил. Придерживающийся левых взглядов борец за права животных, она считала, что политика канала ведет к оглупению общества.