Установлена личность напавшей на штаб-квартиру YouTube в Калифорнии. Ею оказалась 39-летняя американка иранского происхождения Насим Агдам. Женщина вела собственный видеоблог и обвиняла сервис в дискриминации: по ее словам, YouTube неоднократно скрывал ее посты от пользователей и недостаточно ей платил. Придерживающийся левых взглядов борец за права животных, она считала, что политика канала ведет к оглупению общества.
Агдам обвиняла YouTube в "дискриминации"
Агдам обвиняла YouTube в "дискриминации"
О готовящемся нападении родные и близкие Агдам не подозревали.
"Она была довольно тихим человеком. Знаете, люди бывают очень незаметными", - говорит сосед стрелявшей Джон Ранделл.
Вооружившись пистолетом и проникнув в здание через служебный вход, женщина ранила трех сотрудников компании. По некоторым данным, с одним из них она была знакома.
Сразу же после получения сигнала о стрельбе на место происшествия прибыла полиция. Правоохранители оцепили здание, раненые были госпитализированы.
В своем Twitter генеральный директор YouTube Сьюзан Войжитски поблагодарила полицейских, которые первыми подоспели на помощь сотрудникам компании, и выразила поддержку раненым.
Сообщается, что сама Агдам покончила с собой.
После инцидента YouTube, Facebook и Instagram закрыли ее аккаунты.