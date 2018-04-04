Трамп: дружить с Россией — хорошо, но получится ли?

Страны Балтии и США обязуются и далее укреплять единство в НАТО перед лицом растущих угроз. Об этом заявлено в Вашингтоне на встрече Дональда Трампа с лидерами Литвы, Латвии и Эстонии. Соединённые Штаты выделят балтийским государствам 170 миллионов долларов на приобретение боеприпасов и снаряжения и обучение военнослужащих.