Страны Балтии и США обязуются и далее укреплять единство в НАТО перед лицом растущих угроз. Об этом заявлено в Вашингтоне на встрече Дональда Трампа с лидерами Литвы, Латвии и Эстонии. Соединённые Штаты выделят балтийским государствам 170 миллионов долларов на приобретение боеприпасов и снаряжения и обучение военнослужащих.
Трамп: дружить с Россией — хорошо, но получится ли?
Трамп: дружить с Россией — хорошо, но получится ли?
«В идеале мы хотели бы поладить с Россией. Сотрудничество с Россией — это хорошо, а не плохо. Может быть, это получится — а может и нет. Возможно, никто не относился к России жёстче, чем Дональд Трамп. Можно взглянуть на усиление наших войск — этого бы не произошло, если бы президентом стал другой. НАТО получает огромные деньги благодаря Дональду Трампу — иначе бы этого не происходило — и НАТО становится сильнее», — сообщил президент США.
Эстония Латвия и Литва позиционирую себя как страны, которые находятся на острие сдерживания России и просят Трампа усилить военное присутствие, в частности — укрепить противовоздушную оборону региона:
«Мы анализируем ситуацию вместе, мы стараемся вместе принимать решения, которые подходили бы всем нам, поскольку мы вместе вовлечены в происходящее. Мы равно разделяем свой вклад, в соответствии со своими размерами, в процесс обеспечения нашей безопасности», — говорит президент Эстонии Керсти Кальюлайд.
В последние годы Альянс заметно усилил свой контингент в балтийских странах, с прошлого лета там развёрнуты многонациональные батальоны. Наращивание военного потенциала вызывает весьма негативную реакцию Москвы.