В Бразилии прошли массовые митинги с требованием взять под стражу экс-президента Луиса Инасиу Лулу да Силву. Акции организованы в преддверии заседания Федерального верховного суда. Эта инстанция должна решить, можно ли арестовать политика, приговоренного к 12 годам тюрьмы за коррупцию. Сам Лула настаивает на том, что должен оставаться на свободе, пока не будут рассмотрены все его апелляции.
Бразильцы требуют арестовать экс-президента
Бразильцы требуют арестовать экс-президента
Говорят демонстранты:
"Меня раздражает ситуация в нашей стране. Я не хочу, чтобы мы превратились в Венесуэлу."
"Народ жаждет справедливости, поэтому протестует. Бразильцы устали от насилия, от безнаказанности. Мы хотим это изменить."
Самые масштабные протесты прошли в Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро. Согласно законодательству Бразилии, человек, осужденный за коррупцию судом второй инстанции, теряет право занимать выборные должности. Однако экс-глава государства, несмотря на многочисленные обвинения, остается фаворитом президентских выборов, которые пройдут в Бразилии в октябре. Лула уже объявил, что готов стать кандидатом вопреки решению суда.