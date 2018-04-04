Бразильцы требуют арестовать экс-президента

В Бразилии прошли массовые митинги с требованием взять под стражу экс-президента Луиса Инасиу Лулу да Силву. Акции организованы в преддверии заседания Федерального верховного суда. Эта инстанция должна решить, можно ли арестовать политика, приговоренного к 12 годам тюрьмы за коррупцию. Сам Лула настаивает на том, что должен оставаться на свободе, пока не будут рассмотрены все его апелляции.