Полиция Швеции расследует обстоятельства предполагаемого поджога в посольстве Португалии в многоэтажном здании в центре Стокгольма. В том же доме находятся дипмиссии Туниса и Аргентины. В результате произошедшего здесь пожара пострадали 14 человек - нескольким потребовалась госпитализация. Огонь был ликвидирован за несколько часов. Подозреваемый в совершении поджога задержан.
Швеция: пожар в посольстве Португалии
Швеция: пожар в посольстве Португалии
"Все указывает на то, что это были действия неуравновешенного человека, который требовал встречи с ответственным лицом португальской консульской службы. Просьба была удовлетворена. Но во время ожидания встречи мужчина пошел на правонарушение, устроил поджог и убежал." - заявил глава португальского МИД Аугушту Сантуш Силва.
Пламя и дым охватили несколько этажей. На месте происшествия работали 12 пожарных машин около 50-ти спасателей. Находившиеся в здании люди были эвакуированы. По данным правоохранительных органов, никто из пострадавших не получил серьезных травм и повреждений.