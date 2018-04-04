Выборы в Венгрии: новый срок Орбана?

До выборов в Венгрии остается несколько дней, но эксперты уже готовы предсказать, как будут развиваться события: правительство, скорее всего, вновь возглавит Виктор Орбан. Дебатов в стране не было. Премьер-министр даже не употреблял слово "оппозиция" в своих речах. Более того, правящая партия не опубликовала в ходе этой кампании свою предвыборную программу. Но, тем не менее, основные пункты, которые будет продвигать правящая партия "Фидес", нельзя назвать секретом. Они остаются неизменными на протяжении уже нескольких лет.
Миграционный кризис настиг Венгрию вскоре после выборов 2014 года. После этого правительство решило построить забор на границе с Сербией. Премьер-министр настаивал на том, что венгры смогут сами защитить себя. И жители страны на референдуме поддержали правительство, проголосовав против приема беженцев.
Позже врагом Венгрии был назван Джордж Сорос. По мнению Орбана, известный американский финансист хотел, чтобы мигранты наводнили Европу, а сейчас пытается манипулировать Брюсселем, ООН, оппозицией и неправительственными организациями. Кроме того, власти обвинили Сороса во вмешательстве во внутренние дела Венгрии и попытках влиять на общественное мнение, в том числе через образовательные программы.
Виктор Орбан: "Мы боремся против того, что делает или пытается сделать империя Джорджа Сороса с Венгрией. Это наша родина. Это наша жизнь. Другой у нас нет. Мы будем бороться за жизнь и за родину. Мы не сдадимся никогда".
Отношения Венгрии и Евросоюза – один из самых животрепещущих вопросов этой кампании. То, как будут они будут складываться, полностью зависит от результатов голосования.
"Однозначно на этих выборах решится, останется ли Венгрия европейской страной или присоединится к Путину и России и начнет или, точнее сказать, продолжит перенимать недемократические решения, в которых Путин эксперт и которые в иных формах использует Турция", - считает политический аналитик Золтан Цегледи.
Еще один важный вопрос этой кампании – борьба с коррупцией. Скандальные истории, в которых замешано правительство, всплывают регулярно. Речь в них идет о миллионах евро. Антикоррупционное агентство OLAF ведет расследование дела о нецелевом использовании фондов ЕС. Среди тех, кто попал под подозрение, - сам Орбан и его родственники.
Тем не менее, предложить венграм альтернативу достаточно сложно. В рядах оппозиции царит раздробленность. Конкуренцию "Фидесу" могла бы составить только партия "Йоббик". За последние несколько лет она претерпела много изменений, превратившись из крайне правой в народную партию, которая может также привлечь сторонников левых убеждений.
Некоторые партии левого толка решили объединить свои силы. Но без помощи "Йоббика" им вряд ли удастся одержать верх над "Фидесом", даже несмотря на то что в качестве кандидата в премьеры они выбрали одного из самых популярных молодых политиков Гергея Корачоня.
В бюллетенях перечислено много партий. Некоторые из них почти никому неизвестны. Созданы они были только для того, чтобы ослабить или укрепить позиции других партий. По опросам, за кого отдать свой голос – решили чуть больше половины венгров. 53 процента из них поставят галочку рядом с названием партии "Фидес", чья победа остается самым вероятным исходом кампании. Основных причин две – разрозненность оппозиции и сама избирательная система, состоящая лишь из одного тура. Следом за "Фидесом" в опросах идет "Йоббик", но их разделяют более 35 процентов голосов.