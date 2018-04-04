Выборы в Венгрии: новый срок Орбана?

До выборов в Венгрии остается несколько дней, но эксперты уже готовы предсказать, как будут развиваться события: правительство, скорее всего, вновь возглавит Виктор Орбан. Дебатов в стране не было. Премьер-министр даже не употреблял слово "оппозиция" в своих речах. Более того, правящая партия не опубликовала в ходе этой кампании свою предвыборную программу. Но, тем не менее, основные пункты, которые будет продвигать правящая партия "Фидес", нельзя назвать секретом. Они остаются неизменными на протяжении уже нескольких лет.

Миграционный кризис настиг Венгрию вскоре после выборов 2014 года. После этого правительство решило построить забор на границе с Сербией. Премьер-министр настаивал на том, что венгры смогут сами защитить себя. И жители страны на референдуме поддержали правительство, проголосовав против приема беженцев.