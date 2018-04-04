Британия отклонила предложение России

Британская сторона отклонила предложение России о совместном расследовании «дела Скрипаля»: об этом сообщают информагентства, следящие за закрытым заседанием исполнительного совета ОЗХО в Гааге.

Российская сторона обещала выдвинуть конструктивные предложения по «возвращению расследования в цивилизованное русло».

Однако представтели ЕС и Великобритании называют действия Москвы «отвлекающим манёвром».

Ральф Трапп, консультант по международному разоружению

«Это может выглядеть как попытка отвлечь внимание. Но я считаю, что такие дискуссии в любом нужно вести именно в рамках ОЗХО, речь идёт об обвинении в использовании химического оружия, а есть ещё и косвенные обвинения в организации секретной необъявленной программе создания химоружия — и в этом тоже необходимо разобраться.

Но что, возможно, ещё более важно — как результаты дискуссий в исполнительном совете повлияют на последующий процесс: с помощью каких механизмов, каких форматов общения будет решаться эта проблема — вместо того чтобы раздувать её в СМИ и выступать с громкими обвинениями».

В то же время технических средств, имеющихся в распоряжении организации, может оказаться недостаточно, чтобы поставить точку в расследовании:

«Вся область химической криминалистической экспертизы ещё находится в процессе развития. Не существует общих баз данных, в которых можно было бы легко сверять химические сигнатуры. Также нелегко выяснить, кто именно имеет доступ к определённым веществам в лабораториях», — рассказывает Ральф Трапп.

Ранее британские военные эксперты из лаборатории в Портон-Дауне заявили, что вещество однозначно идентифицировано как «Новичок»; но его происхождение установить они не смогли.