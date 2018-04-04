Дело Скрипалей: на чем основаны обвинения?

Признание главы химической лаборатории в Портон-Дауне Гари Эйткенхеда, что специалисты не смогли установить страну происхождения вещества которым отравили Скрипалей поставило в неловкое положение министра иностранных дел Великобритании, который утверждал со ссылкой на лабораторию, что источником вещества была Россия.

"Борис Джонсон категорически утверждал, кажется он сказал "уверен на 101%", что вещество происходит из России. А Портон-Даун этого не говорил. По их словам, они идентифицировали "Новичок", но не могут определить, откуда он. То есть либо у министра есть информация, которой он не делится с Портон-Даун, либо он несколько преувеличил".

Министр безопасности Великобритании Бен Уоллес, в свою очередь, заявил, что правительство пришло к выводу о виновности России на основании неких прошлых деяний и слов, которое оно приписывает президенту Путину:

"Российская разработка, свидетельства прошлых убийств, совершенных Россией, мнение президента России о том, что предатели должны умереть, и то, что у нас есть другие разведданные позволяет нам заявлять, что вне разумных сомнений виновата Россия".

Владимир Путин на пресс-конференции в Анкаре сказал, что не ждет от руководства Великобритании извинений:

"Мы ждем, что здравый смысл в конце концов восторжествует и международным отношениям не будет наносится такой ущерб, который мы наблюдаем за последнее время".