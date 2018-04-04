В Анкаре стартовал саммит лидеров России, Ирана и Турции по урегулированию конфликта в Сирии. Главные темы переговоров - дополнительные меры для поддержания режима прекращения огня, обеспечение работы зон деэскалации и продвижение конституционной реформы в САР. Также российский президент Владимир Путин, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган и глава Ирана Хасан Рухани обсудят результуты договоренностей предыдущей встречи, которая состоялась в ноябре 2016 года в Сочи.
Саммит Россия-Иран-Турция
Саммит Россия-Иран-Турция
В повестке дня и гуманитарный кризис в провинциях Восточная Гута и Идлиб.
Накануне в последней, по данным Сирийской обсерватории прав человека, в результате авиаударов правительственных сил погибли как минимум десять мирных жителей.
Покидающие Восточную Гуту боевики оставляют за собой почти полностью разрушенные деревни Джобар и Айн-Тарма.