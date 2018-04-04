Саммит Россия-Иран-Турция

В Анкаре стартовал саммит лидеров России, Ирана и Турции по урегулированию конфликта в Сирии. Главные темы переговоров - дополнительные меры для поддержания режима прекращения огня, обеспечение работы зон деэскалации и продвижение конституционной реформы в САР. Также российский президент Владимир Путин, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган и глава Ирана Хасан Рухани обсудят результуты договоренностей предыдущей встречи, которая состоялась в ноябре 2016 года в Сочи.