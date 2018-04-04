Стрельба в штаб-квартире YouTube в калифорнийском Сан-Бруно США была открыта жительницей штата 39-летней Насим Агдам. Она была вооружена пистолетом.
Названо имя нападавшей на штаб-квартиру YouTube
Названо имя нападавшей на штаб-квартиру YouTube
Женщина состояла в близких отношениях с одним из троих пострадавших. Он и другие раненые были обнаружены прибывшей на место проишествия полицией.
Состояние двоих раненых оценивается как тяжелое. Сама Агдам покончила с собой.
Рассказывает Дайанна Эрнспайгер, наблюдавшая за происходившим из соседнего здания:
"Мы услышали "паф-паф". Никто ничего не понял, и я подбежала к окну, чтобы выяснить, в чем дело. Это была женщина, она была вооружена и стреляла. И я сказала - еще один стрелок".
Другие очевидцы говорят о том, что Агдам произвела не менее 20 выстрелов из имевшегося у нее пистолета.
Правоохранители провели эвакуацию, люди выходили с поднятыми вверх руками. Нападавшая сумела проникнуть в здание штаб-квартиры, воспользовавшись служебным входом, контроль на котором отсутствовал.
В головном офисе YouTube, дочерней компании Google, работают 1 700 человек. Сообщается, что Google взаимодействует с властями и сообщит позднее все подробности случившегося.