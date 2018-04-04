Пока не построена стена на границе с Мексикой, этот участок территории будет защищать армия. О том, что он намерен привлечь военнослужащих к охране южных рубежей США, заявил Дональд Трамп.
Охранять границу с Мексикой будет армия
Охранять границу с Мексикой будет армия
Это решение американский президент назвал "большим шагом" и подчеркнул, что по-прежнему недоволен безопасностью на мексиканской границе.
"Мы готовимся к отправке военных для охраны границы между США и Мексикой. У нас по этому поводу уже состоялась встреча с генералом Мэттисом, и все думают, что это то, что мы и должны делать", - заявил он.
Строительство стены на границы США и их южного соседа было одним из главным предвыборных обещаний Дональда Трампа.