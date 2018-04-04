Сирия нуждается в поддержке мирового сообщества для восстановления разрушенной войной экономики. Россия, Иран и Турция по итогам трехстороннего саммита в Анкаре призвали ООН поддержать сирийский народ и направить дополнительную гуманитарную помощь в пострадавшие от боевых действий районы.
Сирия нуждается в поддержке ООН
Сирия нуждается в поддержке ООН
Также страны-гаранты соблюдения перемирия подтвердили приверженность территориальной целостности Сирии, правда, с некоторыми оговорками. Так, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что "для поддержания целостности страны необходимо изолировать все террористические организации, которые угрожают не только Сирии, но и соседним государствам" - то есть Турции.
В этой связи Эрдоган подтвердил, что борьба с курдскими формированиями, которые Анкара считает террористическими, будет продолжена.
В свою очередь российский лидер указал на необходимость оказания помощи гражданскому населению. "Кроме политического урегулирования необходимо, чтобы люди могли жить в нормальных условиях, и без капитальных крупных вложений со стороны, в том числе, ничего не удастся сделать. Мы призываем все страны мира активнее принимать участие не на словах, а на деле", - сказал Владимир Путин по итогам саммита.
Семь лет - ровно столько идет гражданская война в Сирии. Страна оказалась в руинах, разрушены целые города. При этом восстановление Сирии займет десятилетия, считают эксперты.