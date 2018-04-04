VII Московская конференция по международной безопасности открылась на фоне дискуссий о возврате к "холодной войне". Официально главная тема форума противодействие терроризму и борьба с группировкой ИГИЛ в Сирии.
Москва не хочет возврата к "холодной войне"
Москва не хочет возврата к "холодной войне"
Однако в свете обострения отношений между Россией и Западом, все задаются вопросом, по какому вектору будут развиваться дальнейшие отношения Москвы со странами НАТО.
"За прошедший год уровень конфронтации повсеместно возрос, особенно между группой государств НАТО и Россией. Недавняя высылка дипломатов из США и стран-сателлитов под абсолютно надуманным и спровоцированным предлогом без оглядки на нормы международного права - печальное тому подтверждение", - заявил глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
Он отметил, что для России "холодная война" уже закончилась и что причин для обострения отношений больше быть не должно. Однако западные партнеры Москвы, наоборот, считают, что Кремль намеренно проводит внешнеполитическую линию, направленную на столкновение между Востоком и Западом.
В конце марта на минувшей неделе США и свыше 20 других государств выслали в общей сложности более 150 российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией после загадочного отравления бывшего двойного агента Сергея Скрипаля. Россия ответила зеркальными мерами.
Однако несмотря на это, в начале апреля представитель Белого дома Сара Сандерс сообщила о возможной встрече президентов Дональда Трампа и Владимира Путина "в не столь отдаленном будущем".