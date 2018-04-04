На юге Калифорнии разбился самый крупный, находящийся на вооружении армии США, сделанный корпорацией "Sikorsky Aircraft" вертолет морской пехоты.
Разбился военный вертолет
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Разбился военный вертолет
Разбился военный вертолет
На юге Калифорнии разбился самый крупный, находящийся на вооружении армии США, сделанный корпорацией "Sikorsky Aircraft" вертолет морской пехоты.
По предварительным сведениям, погибли все четверо членов экипажа.
Причина авиакатастрофы пока неизвестна. Начато следствие.
Имена погибших будут обнародованы сутки спустя после того, как о гибели военных сообщат их родным.