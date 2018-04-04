Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) проведет в среду в Гааге встречу, на которой будет обсуждаться отравление нервно-паралитическим веществом "Новичок" экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Организация по запрещению химоружия обсудит отравление в Солсбери
Организация по запрещению химоружия обсудит отравление в Солсбери
Следователи установили, что наибольшая концентрация "Новичка" имелась на входной двери дома, где жил пострадавший. То, что при покушении использовался "Новичок", выяснили специалисты военной лаборатории Портон Даун, о чем заявил ее руководитель Гэри Эйткенхед.
"Наша работа заключается в том, чтобы предоставить научные доказательства того, каким именно нервно-паралитическим веществом были отравлены жертвы . Мы установили тип вещества, и что оно имеет военное происхождение, но в нашу работу не входит выяснение того, где именно оно было произведено", - заявил накануне ученый..
Сергей Скрипаль и его дочь, а также полицейский, первым прибывший на место проишествия, были отравлены 4 марта. Спустя несколько дней Британия сообщила, что вещество было произведено в России, а также, что за покушением стоит Кремль.
Россия все отрицает, говоря, что все имевшиеся запасы химоружия были уничтожены.