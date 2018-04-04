Феноменальный гол Криштиану Роналду в ворота "Ювентуса" не оставил равнодушными европейские СМИ. Удар форварда "Реала" через себя - на первой полосе ведущих спортивных газет и журналов.
Феноменальный гол Криштиану Роналду
Феноменальный гол Криштиану Роналду
"Ножницы" португальца буквально взорвали соцсети. Гол по достоинству оценил американский баскетболист Леброн Джеймс.
Бывший игрок клуба "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд отметил, что удару Роналду аплодировалили и фанаты "черно-белых".
По мнению Питера Крауча, мало кто из игроков на такое способен.
"Иногда Роналду вытворяет такое, что никому другому не под силу. Это несомненно один из величайших голОв в истории футбола. Но, он не лучше того, что я сам забил в финале Лиги чемпионов в Глазго в 2002 году. Правда, гол Роналду не менее важен", - заявил главный тренер "Реала" Зинедин Зидан.
Сам Роналду признался, "что это самый красивый гол" в его карьере.
В результате, в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов "Реал" обыграл "Ювентус" со счетом 3:0.Ответный матч состоится в Мадриде 11 апреля.