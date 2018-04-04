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Феноменальный гол Криштиану Роналду

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Феноменальный гол Криштиану Роналду

Феноменальный гол Криштиану Роналду
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Феноменальный гол Криштиану Роналду в ворота "Ювентуса" не оставил равнодушными европейские СМИ. Удар форварда "Реала" через себя - на первой полосе ведущих спортивных газет и журналов.

"Ножницы" португальца буквально взорвали соцсети. Гол по достоинству оценил американский баскетболист Леброн Джеймс.

Бывший игрок клуба "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд отметил, что удару Роналду аплодировалили и фанаты "черно-белых".

По мнению Питера Крауча, мало кто из игроков на такое способен.

"Иногда Роналду вытворяет такое, что никому другому не под силу. Это несомненно один из величайших голОв в истории футбола. Но, он не лучше того, что я сам забил в финале Лиги чемпионов в Глазго в 2002 году. Правда, гол Роналду не менее важен", - заявил главный тренер "Реала" Зинедин Зидан.

Сам Роналду признался, "что это самый красивый гол" в его карьере.

В результате, в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов "Реал" обыграл "Ювентус" со счетом 3:0.Ответный матч состоится в Мадриде 11 апреля.

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