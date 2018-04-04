В США вынесен первый приговор в рамках расследования, проводимого спецпрокурором Робертом Мюллером по делу о вмешательстве Москвы в американские выборы в 2016 года.
США: первый приговор по "российскому делу"
США: первый приговор по "российскому делу"
Бывший сотрудник юридической фирмы гражданин Нидерландов Алекс ван дер Цваан приговорен к 30 дням тюремного заключения за дачу ложных показаний ФБР по поводу своего сотрудничества с Риком Гейтсом - партнером экс-главы избирательного штаба Трампа Полаа Манафорта, и неким лицом, которого ФБР считает связанным с российской разведкой. 33-летний Алекс ван дер Цваан - зять российского бизнесмена Германа Хана.
Мюллер приступил к расследованию в мае 2017 года. На данный момент им предъявлены обвинения 19 лицам. Трамп и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании 2016 года. Москва также отрицает утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.