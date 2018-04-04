Один человек погиб, шесть пострадали в результате пожара в торговом центре "Персей для детей" в московском муниципальном округе Соколиная гора.
Пожар в торговом центре в Москве
Пожар в торговом центре в Москве
По последним данным МЧС, возгорание произошло на шестом этаже здания, где располагается склад Московской Шерстопрядильной Фабрики. Для тушения пожара были задействованы 25 пожарных машин и три вертолёта.
По словам спасателей, все системы пожарной защиты сработали в штатном режиме. Один работник склада упал при эвакуации и получил травму несовместимую с жизнью. Пострадали шесть пожарных, но их здоровью ничего не угрожает.