Человек, которому многие обязаны жизнью

Проповедник равноправия и терпимости стал одной из наиболее обсуждаемых фигур на премьере фильма «Желчность» в Нью-Йорке. Большинство актёров, которые участвовали в создании этой ленты, — афроамериканцы.

Они подчеркивают, что подобные проекты просто невозможно было бы себе представить без революции, олицетворением которой стал Мартин Лютер Кинг. Исполнительница главной роли в фильме «Желчность» Кристл Стюарт говорит, что обязана ему буквально всем: «Я думаю, именно благодаря ему я стою сейчас здесь и могу свободно говорить с вами. Мартин Лютер Кинг открыл для афроамериканцев возможность делиться своим творчеством, своими талантами со всеми, поэтому мы все уважаем и любим Мартина Лютера Кинга». Актриса Тараджи Хенсон подчеркнула, что без Мартина Лютера Кинга она не смогла бы пройти по красной дорожке как кинозвезда.

Важную роль в борьбе с дискриминацией сыграла кинопремия «Оскар». В 1963 её вручили темнокожему актёру Сидни Пуатье — за роль в фильме «Полевые лилии». Лишь спустя четыре десятилетия следующим темнокожим лауреатом в номинации лучшая мужская роль стал Дензел Вашингтон. Он получил «Оскара» за фильм «Тренировочный день». В 2001 Холли Бэрри стала первой афроамерикансой, признанной жюри «Оскара» лучшей актрисой.

Защитник прав афроамериканцев Эл Шарптон подчеркивает важность продолжения дела Мартина Лютера Кинга. «Он открыл для нас большую дорогу в будущее. Но как всегда бывает, они пытаются вернуть нас назад. Мы должны сопротивляться и двигаться дальше», — объясняет правозащитник.

Адвокат Анджела Рай согласна с Шарптоном, но полна оптимизма: «Я вижу молодых людей, которые участвуют в движении за ограничение оборота оружия. Когда есть воля, есть возможности».

Два года назад кинопремия «Оскар» оказалась в центре скандала из-за того, что в главных актёрских номинациях вновь не оказалось ни одного темнокожего. Жюри обвиняли в расизме, Киноакадемия была вынуждена поменять состав организаторов премии. В этом году фильм ужасов о расизме «Прочь» получил три номинации и в итоге был удостоен «Оскара» за лучший сценарий.