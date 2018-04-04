В США вспоминают Мартина Лютера Кинга. Знаменитый борец с расовой сегрегацией и лауреат Нобелевской премии мира был убит 50 лет назад в американском Мемфисе. Памятные акции проходят по всей стране.
Мартин Лютер Кинг убит 50 лет назад
Мартин Лютер Кинг убит 50 лет назад
В центре Вашингтона десятки человек собрались у мемориала Кинга в парке Национальный Молл. Манифестанты выступили с главными лозунгами самого чернокожего священника - за мир и против расизма.
4 апреля 1968 года снайпер застрелил Кинга, когда тот стоял на балконе отеля в Мемфисе, куда тот приехал поддержать бастующих рабочих. За убийство автора знаменитой на весь мир речи "У меня есть мечта” к 99 годам лишения свободы приговорили вора-рецидивиста Джеймса Эрла Рэя. Хотя осужденный сперва подписал чистосердечное признание, позже он настаивал на своей невиновности.
Под давлением движения Кинга в США установили равные права на выборах для афроамериканцев и запретили расовую сегрегацию в общественных местах.