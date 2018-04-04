ЕС о Венгрии, Венгрия о ЕС

После выборов в Венгрии в предстоящее воскресеннье лидер правящей партии «Фидес» Виктор Орбан, вероятно, останется в кресле премьер-министра на четвертый срок.

За минувшие 4 года отношения Будапешта с Брюсселем осложнились. Венгры поддержали на референдуме решение своего правительства не принимать беженцев, прибывших в южные страны ЕС. Европарламент уже начал процесс, ведущий к наказанию Венгрии за нарушение принципа верховенства права. А по стране были расклеены странные плакаты — сначала с лозунгом «Остановим Брюссель!», а затем — с осуждением американского миллиардера Джорджа Сороса.

Антикоррупционное агентство OLAF ведёт расследование нецелевого использования фондов ЕС. К некоторым случаям, предположительно, причастны родственники Орбана и он сам.

Лидер либералов в Европарламенте Ги Верховстадт призывает применить против Венгрии статью союзного Договора, предусматривающую лишение её права голоса в Совете ЕС:

«В случае с Польшей, мы уже предложили Евросовету применить статью 7-ю союзного Договора. Думаю, то же самое нужно сделать и с Венгрией, - сказал Верховстадт. - Нам известно о злоупотреблении европейскими деньгами. Мы не можем и дальше закрывать глаза на такие коррупционные случаи».

Евродепутат от евродепутат Венгрии Иштван Уйхей опасается, что из-за отказа подчиняться общим правилам и санкций, она окажется на обочине Евросоюза:

«Виктор Орбан пытается ослабить влияение на нашу страну из Брюсселя или Страсбурга, - сказал социалист Уйхей. - При том он вовсе не собирается проводить референдум о членстве в ЕС. Но в результате в двухскоростной Европе большинство других стран-членов нас обгоняют. »

Политику нынешних венгерских властей критикуют и в Европейской народной партии. В эту крупнейшую фракцию Европарламента входит "Фидес":

«Орбан умнее и менее идеологичен, чем поляк Качиньский, поэтому Венгрия избежала больших неприятностей в этом вопросе, - сказал немец Элмар Брок. - Но мы должны проявлять осторожность с этой страной и следить за ней, чтобы она не зашла слишком далеко. »

Но лидер этой правоцентристской фракции Манфред Вебер заверяет, что, несмотря на внутренние споры, она поддерживает однопартийца Орбана в его предвыборной борьбе.

"Фидес" хорошо работает в Венгрии, у нас там хорошее экономическое развитие, - сказал Вебер, тоже немец. - С другой стороны, Виктор Орбан помог остановить незаконную миграцию на балканском маршруте. Это было положительно воспринято. Поэтому мы желаем удачи и успехов партии Виктора Орбана “Фидес” в Венгрии. Мы надеемся, что он сможет победить. »

Орбану позволено известное инакомыслие в рамках партийного плюрализма.

«Европейская народная партия - большая политическая семья в Евросоюзе, мы очень могущественны и влиятельны, - продолжал Вебер. - У нас широкий круг идей. Поэтому нормально, что по некоторым вопросам идут внутренние дебаты. Мы приветствуем открытые дискуссии о курсе нашей партийной семьи. Остальное зависит от венгерских избирателей. Они должны решить, в каком направлении двигаться их стране. »

Венгерский премьер выступает за передачу большей власти в Евросоюзе из центра на места. За это его хвалят противники всего европейского проекта:

"По-моему, Виктор Орбан — самый сильный лидер любой европейской стране в данный момент. Он выступает за национальное государство. Он выступает за то, что он считает иудео-христианскими ценностями своей страны. Он смело бросил вызов Соросу и другим таким людям, - сказал британский евроскептик Найджел Фараж. - Если бы я был венгром, я точно знал бы, за кого буду голосовать. »

На стороне Обрана - Маттео Сальвини, крайне правый евродепутат из Италии, хотя Венгрия отказала ей в солидарности, не принимая из неё мигрантов по системе квот.

«С нескольких точек зрения, венгерское правительство сделало абсолютно то, что было необходимо в интересах венгерского народа, - сказал Сальвини. - Этого не хватает другим европейским правительствам».

Нынешний еврокомиссар по образованию, культуре, молодежи и спорту Тибор Наврачич до приезда в Брюссель был членом руководства партии «Фидес» и работал во втором кабинете Орбана. На посту министра юстиции он участвовал в разработке законов, вызвавших бурные споры, которые продолжаются и сейчас.

«Идёт множество дискуссий между Евросоюзом и Еврокомиссией, с одной стороны, и Венгрией с другой, но она не находится в особо сложной или затруднительной ситуации, - сказал Наврачич. - Гораздо более натянуты отношения руководителей Союза с такими странами, как Польша в Центральной Европе, или Румыния. Я мог бы упомянуть и некоторых западных членов ЕС. »

«Бесспорно одно, - продолжал еврокомиссар. - Нынешние, очень гласные, дебаты сделали Венгрию очень известной страной в регионе. Хорошо или плохо - каждый европеец будет судить в соответствии со своим характером. »