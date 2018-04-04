"Чудо-женщина" и ее звезда
66-летняя американская актриса и певица Линда Картер удостоилась звезды на голливудской "Аллее славы". Картер стала широко известна благодаря телесериалу "Чудо-женщина" (1975—1979). Роль, которую Картер сыграла в этом фильме, сделала ее кумиром подростков семидесятых.
На церемонии закладки звезды к Картер присоединились режиссер прошлогоднего фильма "Чудо-женщина" Пэтти Дженкинс, а также гендиректор CBS Лесли Мунвс. Картер, поблагодарившая за поддержку семью и друзей, сказала, что никогда не забудет этот день.