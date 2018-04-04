Два дня транспортного коллапса

Первые два дня забастовки железнодорожников нарушили планы миллионов пассажиров и обернулись для страны настоящим транспортным коллапсом. По оценкам национальной железнодорожной компании, на внутренних линиях работает лишь малая часть подвижного состава: один из восьми поездов. Пассажирам предложили дополнительные автобусы, но их не хватает на всех. Люди жалуют, что на каждые три отменённых поезда в Лионе приходит лишь один автобус: «кто первый пришёл — тот и уехал».