Первые два дня забастовки железнодорожников нарушили планы миллионов пассажиров и обернулись для страны настоящим транспортным коллапсом. По оценкам национальной железнодорожной компании, на внутренних линиях работает лишь малая часть подвижного состава: один из восьми поездов. Пассажирам предложили дополнительные автобусы, но их не хватает на всех. Люди жалуют, что на каждые три отменённых поезда в Лионе приходит лишь один автобус: «кто первый пришёл — тот и уехал».
Два дня транспортного коллапса
Два дня транспортного коллапса
По данным железнодорожной компании, бастует четверть работников. Ситуация осложняется тем, что лишь 23% машинистов не поддержали акцию протеста — и во второй день участников забастовки стало ещё больше.
Профсоюзы пытаются вынудить власти отказаться от предложенной реформы железнодорожного транспорта. Они хотят сохранить за железнодорожниками статус государственных служащих и настаивают на том, что сокращать расходы необходимо прежде всего за счёт оптимизации управления и модернизации компании.
Согласно опросу Французского института общественного мнения, забастовку считает оправданной примерно половина французов. Такие данные приводит «Журналь дю диманш». 53% выступают против бастующих.
Серия забастовок, как заявляют профсоюзы, будет продолжаться три месяца. Следующая акция намечена на 8-9 апреля.