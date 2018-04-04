Около 300 македонцев собрались у здания российского посольства в Скопье на акцию в поддержку Москвы, против высылки российских дипломатов. Неделю назад македонские власти присоединились к демаршу, выслав из страны одного представителя России.
Македонцы против высылки
Македонцы против высылки
Олег Щербак, посол России в Македонии:
«Разумеется, в соответствии с международными нормами, Россия вынуждена была с большим сожалением предпринять ответные меры».
Глава российской дипмиссии выразил сожаление по поводу действий македонского руководства, назвав их недружественными и необоснованными.
В Скопье объяснили свой шаг «солидарностью с Великобританией в целях защиты собственной безопасности». В то же время в македонском руководстве подчеркнули, что по-прежнему выступают за развитие отношений с Россией.