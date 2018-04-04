Утечка персональных данных пользователей «Фейсбука» оказалась значительно более масштабной, чем считалось ранее. Если в изначальных публикациях The New York Times говорилось о 50 миллионах аккаунтов, то теперь в администрации социальной сети насчитали 87 миллионов пострадавших.
Facebook: компания Cambridge Analytica получила данные 87 млн пользователей
Facebook: компания Cambridge Analytica получила данные 87 млн пользователей
Речь идёт о пользователях, чьи данные без их согласия попали в распоряжение компании Cambridge Analytica. Она изучает политические предпочтения избирателей и предоставляет консалтинговые услуги.
Информация об утечке данных обернулась скандалом вокруг «Фейсбука». В социальных сетях началась кампания с призывами удалять свои профили с этого сайта. Основатель проекта Марк Цукерберг публично извинился перед пользователям и признал ошибку. После этого были ужесточены правила пользования сервисом, а вопрос о сохранности данных стал предметом разбирательства в Конгрессе США.