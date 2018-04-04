Президент Дональд Трамп заявляет, что никакой торговой войны между Китаем и США нет. Однако в КНР видят ситуация иначе.
Китай нанесет ответный удар
Китай нанесет ответный удар
Пекин пришел в ярость после того, как Соединенные Штаты объявили о введении 25-процентных пошлин на товары из Поднебесной, и потребовал от ВТО разобраться в ситуации. А пока идет разбирательство, Китай опубликовал встречный список американских товаров.
"Мы можем сказать, что Китай проделал большую работу для урегулирования этой проблемы. Неоднократно представлялись возможности для решения спора путем диалога и переговоров, однако все они были упущены", - заявил официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан.
США намерены обложить пошлинами около 1300 наименований импортируемых из Китая товаров на общую сумму около 50 млрд долларов. В список входят станки, лекарства, медицинское оборудование, а также авиационные запчасти.
Ответный список Китая включает, главным образом, сельскохозяйственную продукцию из США: соевые бобы, хлопок, а также свинину и говядину. Причем, как отмечают эксперты, это затронет как раз те американские штаты, которые в большинстве своем голосовали за Трампа на последних президентских выборах.