На Корсику пришла большая беда. Здесь множество оливковых деревьев и дубов поражено патогенной бактерией "ксилелла фастидиоза". Еще несколько лет назад "ксилелла" не была распространена в Средиземноморском бассейне. Патоген попал в Европу из Америки. В Старом Свете в 2013 году о бактерии заговорили итальянские фермеры из Апулии.
"Оливковая проказа" на Корсике
"Оливковая проказа" на Корсике
Деревья заражает переносчик “ксилеллы”, маленькое насекомое из семейства цикад. Механизм действия прост и беспощаден: бактерия блокирует всасываемость воды деревом, обрекая его на высыхание и гибель. В настоящий момент лечения от хвори нет. Выход? Вырубать и сжигать больные деревья, и создавать буферные зоны с целью предотвратить распространение бактерии.
На Корсике производится уникальное оливковое масло, поэтому известие о нашествии "убийцы олив" озадачило местных фермеров, которым грозят немалые убытки. Оливковые рощи на острове занимают 10 тысяч гектаров земли.