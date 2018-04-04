"Оливковая проказа" на Корсике

На Корсику пришла большая беда. Здесь множество оливковых деревьев и дубов поражено патогенной бактерией "ксилелла фастидиоза". Еще несколько лет назад "ксилелла" не была распространена в Средиземноморском бассейне. Патоген попал в Европу из Америки. В Старом Свете в 2013 году о бактерии заговорили итальянские фермеры из Апулии.