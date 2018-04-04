В детских садах и младших школах Австрии могут жестко ограничить ношение религиозной одежды. Правительство готовит законопроект о запрете хиджабов в детских образовательных учреждениях. Необходимость подобных мер объясняют стремлением к равноправию и борьбой с разделением общества.
В детский сад без хиджаба
В детский сад без хиджаба
По словам канцлера Себастьяна Курца, это вопрос обеспечения равных возможностей для девочек и мальчиков. «Мы не должны допускать дискриминации с детства. Кроме того, для нашей страны особенно пагубно развитие параллельных сообществ, так что в нашей стране нет места заматыванию детей в платки».
В прошлом году австрийские власти запретили скрывать лица в общественных местах. Закон, который вступил в силу 1 октября, называют «запретом паранджи», поскольку он распространяется прежде всего на религиозную одежду. Носить лицевые повязки можно по назначению врача, в морозную погоду или во время праздников и маскарадов.