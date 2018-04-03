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Полиция предупредила о стрельбе в штаб-квартире YouTube в Калифорнии

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Полиция предупредила о стрельбе в штаб-квартире YouTube в Калифорнии

Полиция предупредила о стрельбе в штаб-квартире YouTube в Калифорнии
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Сообщается о стрельбе в штаб-квартире YouTube в г. Сан-Бруно к югу от Сан-Франциско в Калифорнии. В настоящее время здание компании оцеплено, там проводится полицейская операция.

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